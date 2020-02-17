17 Февр. 2020 2020-02-17T11:37:03+03:00

У мусора нет шансов: пять полигонов ТКО появятся в Югре в ближайшие годы Фото: pixabay.com

Все объекты уже в стадии строительства

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Власти Югры заключили концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона ТКО для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района. Об этом стало известно от пресс-службы правительства ХМАО.

- Соглашение дает возможность снизить нагрузку на бюджет автономного округа, повысить качество строительства самого объекта и обеспечить население современным объектом, отвечающим всем природоохранным требованиям, - рассказал руководитель депаратамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

По его словам, полигон будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям. Он будет обслуживать Нижневартовск, Мегион, а также ряд поселений Нижневартовского района.

- В регионе запланирован ввод пяти межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений общей мощностью 555 тысяч тонн в год: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах, - поделился замгубернатора Югры Алексей Забозлаев.

Сообщается, что три завода уже построены, остальные в стадии строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU