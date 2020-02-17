17 Февр. 2020 2020-02-17T11:25:35+03:00

В Сургутском районе взяли под контроль стоимость масок и противовирусных препаратов. Фото администрации муниципалитета.

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Жители Сургутского района теперь могут сообщать об отсутствии лекарств или их завышенной стоимости по нескольким каналам связи. Как уточнили в администрации муниципалитета, кроме горячей линии обращения принимаются в социальной сети «ВКонтакте».

- Решено организовать горячую линию и открыть другие каналы связи, где бы наши жители могли получать актуальную информацию о наличии средств защиты в аптеках, стоимости препаратов, – рассказала замглавы Сургутского района Татьяна Османкина.

По словам экспертов, маски не должны быть дороже 17 рублей. Кроме того, максимальная цена на противовирусные препараты равна полутора тысячам рублей.

Также в Сургутском районе проводятся различные профилактические мероприятия. К примеру, в общественном транспорте ежедневно совершают многоразовую уборку с дезсредствами. Ранее был введен запрет на массовые мероприятия в помещениях.

Сообщаем телефон горячей линии при администрации Сургутского района: 8(3462)526-593 в рабочее время. Также жалобы принимают в соцсети «ВКонтакте» в группе «Защита прав потребителей в Сургутском районе».

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ИСТОЧНИК KP.RU