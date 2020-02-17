2020-02-17T11:10:19+03:00
Происшествия

В ХМАО участились случаи провала транспорта в наледь

В таких ситуациях надежда только на спасателей
Руслан Савинов
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В ХМАО участились случаи провала транспорта в наледьВ ХМАО участились случаи провала транспорта в наледьФото: pixabay.com
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Поисковые и спасательные отряды накануне, 16 февраля, дважды вызволяли рыбаков Югры из водного плена озер. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что спасатели Сургутского района выезжали на озеро Онитлор. Там два снегохода застряли в наледи. Из-за глубокого снега и наледи три рыбака не смогли идти пешком. К счастью, их обнаружили спасатели. Рыбаки были в удовлетворительном состоянии, их эвакуировали в Федоровский и передали родственникам.

Похожий случай в тот же день произошел на одном из месторождений Нижневартовского района. Спасатели выезжали на озеро, где снегоход попал в наледь. Сообщается, что люди самостоятельно выбраться не могли. На месте вызовы специалисты обнаружили «УАЗ Хантер». Спасатели провели разведку территории и двинулись по следам снегохода. Вскоре они нашли трех пострадавших. Их эвакуировали и передали врачам скорой медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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