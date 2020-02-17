Керлинг без ограничений появится в ХМАО

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:48:04+03:00

Люди с инвалидностью теперь смогут освоить еще один вид спорта

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Нефтеюганский отдел организации «Всероссийское общество инвалидов» представил в Пойковском проект «Керлинг без ограничений». Подробности стали известны от представителей центра адаптивного спорта Югры.

Сообщается, что в 2019 году организация выиграла грант губернатора Югры. На эти деньги и был реализован проект по привлечению людей с инвалидностью к занятиям адаптивной физкультурой и спортом.

- Это замечательно, что подобных проектов становится все больше в нашем регионе. Тем самым повышается доступность занятий физической культурой и спортом – рассказала начальник отдела медико-социального сопровождения центра адаптивного спорта Югры Олеся Коржук.

Добавим, что напольный керлинг - это аналог играм на льду. Данный вид спорта доступен каждому. На одной площадке могут играть маломобильные люди, дети и люди зрелого возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU