2020-02-17T10:22:30+03:00
Общество

Посол Сирии в России посетит Югру

Сириец приедет ради форума «Нефтяная столица»
Руслан Савинов
Поделиться:
Посол Сирии в России посетит ЮгруПосол Сирии в России посетит ЮгруФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Посол Сирии в России Риад Хаддад 18 февраля с рабочим визитом посетит Югру. По информации регионального правительства, основной целью визита станет участие в работе третьего международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

Посол выступит экспертом на заседании «Цифра нефти». Он также посетит выставку инновационных проектов в области топливного комплекса «Инновации. Развитие – 2020» и зимнюю школу «ЭнерГений». Также состоится рабочая встреча Хаддада с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Стоит отметить, что между Югрой и Сирией налажено взаимодействие в информационных и телекоммуникационных технологиях, а также в сфере науки, образования, культуры, спорта и молодежной политики. Представители арабской республики стали активными участниками мероприятий, которые проводятся в ХМАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посол Сирии в России посетит Югру
В Нижневартовском районе подвели итоги профилактического мероприятия «Мигрант»
Югорчане изучат опыт Татарстана в работе с самозанятыми
Жуткое ДТП произошло в Сургутском районе
«Форт Боярд» состоялся в Сургуте
Родители югорских школьников испытают ЕГЭ на себе
Неудачно приземлился: в Сургутском районе оштрафовали мужчину с квадрокоптером над колонией
Общественная комиссия обсудила формирование комфортной среды в Сургутском районе
По факту нападения на журналиста возбудили уголовное дело в Нижневартовске
Погода в Югре 17 февраля: умеренный снег, изморозь и метель
Сургутян будут штрафовать за ложные сообщения о кучах снега
Югорчанке грозит срок за прописку соотечественника в своей квартире
Погода в Югре 16 февраля: небольшой снегопад и теплый ветер