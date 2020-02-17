Посол Сирии в России посетит Югру
Посол Сирии в России Риад Хаддад 18 февраля с рабочим визитом посетит Югру. По информации регионального правительства, основной целью визита станет участие в работе третьего международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».
Посол выступит экспертом на заседании «Цифра нефти». Он также посетит выставку инновационных проектов в области топливного комплекса «Инновации. Развитие – 2020» и зимнюю школу «ЭнерГений». Также состоится рабочая встреча Хаддада с губернатором Югры Натальей Комаровой.
Стоит отметить, что между Югрой и Сирией налажено взаимодействие в информационных и телекоммуникационных технологиях, а также в сфере науки, образования, культуры, спорта и молодежной политики. Представители арабской республики стали активными участниками мероприятий, которые проводятся в ХМАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU