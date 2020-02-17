В Нижневартовском районе подвели итоги профилактического мероприятия «Мигрант»

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:55:21+03:00

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За период проведения мероприятия «Мигрант» полицейские Нижневартовского района провели 65 проверок жилищной сферы, автотранспорта и иных объектов. По данным УМВД Ханты-Мансийского автономного округа, было проведено 26 проверок иностранных граждан, а также 13 организаций и работодателей, использующих труд мигрантов.

Обследования выявили 14 административных правонарушений в рамках миграционного законодательства. В Нижневартовский районный суд для рассмотрения направили четыре административных материала. В двух случаях вынесено решение о наложении штрафа с выдворением за пределы России.

Кроме того, зарегистрировано три преступления по статье «Фиктивная регистрация гражданина по месту жительства в Российской Федерации». Напомним, что в этом случае наказанием может стать до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU