Югорчане изучат опыт Татарстана в работе с самозанятыми

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:04:47+03:00

С января 2020 года ХМАО присоединился к пилотным регионам

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Югорская делегация пребыла в Татарстан. Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО, в составе желегации – представители регионального департамента экономического развития, органов местного самоуправления и окружного управления федеральной налоговой службы.

В Татарстане югорчане изучат опыт реализации мероприятий по работе с самозанятыми. Напомним, что эксперимент по внедрению нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для легализации деятельности самозанятых стартовал в России с 1 января 2019 года.

Упомянутый проект в пилотном режиме реализуется в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года к пилотным регионам присоединился и ХМАО. Решение об этом было принято в сентябре 2019.

- Считаю, что это очень правильный подход. Участие в нем поможет нам лучше узнать себя и научиться давать оценку более честно, мы одновременно протестируем новые возможности для активных в предпринимательском смысле граждан. Не вижу никаких угроз принять участие в этом эксперименте, – заявила глава ХМАО Наталья Комарова.

Также в феврале планируют проведение информационно-консультационной кампании «Особенности применения гражданами специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Мероприятия кампании пройдут в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Советском, Ханты-Мансийске.

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ИСТОЧНИК KP.RU