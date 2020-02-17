Жуткое ДТП произошло в Сургутском районе
На 192 километре автодороги «Сургут-Когалым» произошло ДТП накануне, 16 февраля, около 21:30. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.
По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем автомашины «ВАЗ 21120» двигался со стороны Ноябрьска в сторону Сургута. Он выполнял обгон и допустил на встречной полосе столкновение с автомобилем «ВАЗ 21093» пол управлением водителя 1979 года рождения.
В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗ 21093» от полученных травм скончались на месте. Кроме того, водитель «ВАЗ 21120» и четыре его пассажира получили травмы различной степени.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция региона напоминает, что зимой водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями. Резкие перепады температуры и снег могут изменить дорогу до неузнаваемости. Манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU