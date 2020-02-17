Жуткое ДТП произошло в Сургутском районе

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:26:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На 192 километре автодороги «Сургут-Когалым» произошло ДТП накануне, 16 февраля, около 21:30. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем автомашины «ВАЗ 21120» двигался со стороны Ноябрьска в сторону Сургута. Он выполнял обгон и допустил на встречной полосе столкновение с автомобилем «ВАЗ 21093» пол управлением водителя 1979 года рождения.

В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗ 21093» от полученных травм скончались на месте. Кроме того, водитель «ВАЗ 21120» и четыре его пассажира получили травмы различной степени.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция региона напоминает, что зимой водители начинают сталкиваться с тяжелыми дорожными условиями. Резкие перепады температуры и снег могут изменить дорогу до неузнаваемости. Манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU