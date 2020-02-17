2020-02-17T07:42:57+03:00
Общество

«Форт Боярд» состоялся в Сургуте

Адреналина хватило на всех
Руслан Савинов
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«Форт Боярд» состоялся в Сургуте. Фото администрации города.«Форт Боярд» состоялся в Сургуте. Фото администрации города.
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Спартакиада - шоу объединила работников общественных и спортивных предприятий Сургута. По информации администрации города, организаторы приготовили для участников захватывающие испытания в стиле популярной телеигры «Форт Боярд».

В борьбе за заветные ключи и подсказки командам предстояло пройти «Горную тропу», «Лыжню России», «Кротовую нору», сразиться в «Битве титанов», проехать на «Сломанном велосипеде», проявить «Силу духа» и многое другое.

Все команды перемешали между собой, чтобы усложнить задачу. У каждой команды был свой фирменный цвет.

- Отличное спортивное мероприятие сегодня проходит в «Энергетике». Приятно смотреть на молодых и активных сургутян, которые вносят свой вклад в развитие города. Желаю всем участникам получить удовольствие от игры, познакомиться с единомышленниками и найти новых друзей, - обратился градоначальник Сургута Вадим Шувалов.

По словам участников, самым захватывающим стал последний этап соревнований, в котором участвовали прекрасные половины от каждой команды. Сообщается, что девушки доставали ключи из сосудов, наполненных мышами, мадагаскарскими тараканами и личинками.

Отметим, что по результатам состязаний победу одержала команда в фиолетовых повязках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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