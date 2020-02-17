Родители югорских школьников испытают ЕГЭ на себе
ХМАО примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие состоится завтра, 18 февраля, в 11:00. Как сообщили в департаменте образования Югры, в Ханты-Мансийске площадкой станет центр образования школа-сад № 7.
- Для представителей родительской, студенческой общественности, средств массовой информации, общественных деятелей будет проведён демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ по учебному предмету «история», - сообщили сотрудники регионального департамента образования.
Известно, что акцию проводят для просвещения граждан в проведении единого государственного экзамена. Кроме того, демонстрационный экзамен будет способствовать приобретению опыта и расширению представления о процедуре ЕГЭ. Это снизит психологическую тревожность, связанную с прохождением обучающимися государственной итоговой аттестации по образовательным программам.
Контакты для получения информации о проведении акции: (3467) 36-01-61 добавочный 2533.
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ИСТОЧНИК KP.RU