Неудачно приземлился: в Сургутском районе оштрафовали мужчину с квадрокоптером над колонией
Сотрудники исправительной колонии №11 при помощи электромагнитного ружья над территорией учреждения перехватили квадрокоптер. По данным УФСИН ХМАО, случай имел место еще в августе 2019 года.
При осмотре летательного аппарата выяснилось, что к корпусу был прикреплен сверток из полиэтиленового пакета. Внутри оказались три телефона и шесть сим-карт различных операторов сотовой связи.
В тот же момент бойцы спецназа УФСИН на прилегающей территории задержали 42-летнего жителя Барсово Сургутского района. Он дистанционно управлял беспилотным летательным аппаратом и пытался организовать доставку запрещенных предметов на территорию исправительной колонии.
В отношении нарушителя за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, составлен протокол об административном правонарушении.
Нарушителю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU