2020-02-17T07:26:44+03:00
Общество

Неудачно приземлился: в Сургутском районе оштрафовали мужчину с квадрокоптером над колонией

Нарушитель пытался доставить заключенным сотовые телефоны
Руслан Савинов
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Неудачно приземлился: в Сургутском районе оштрафовали мужчину с квадрокоптером над колониейНеудачно приземлился: в Сургутском районе оштрафовали мужчину с квадрокоптером над колониейФото: pixabay.com
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Сотрудники исправительной колонии №11 при помощи электромагнитного ружья над территорией учреждения перехватили квадрокоптер. По данным УФСИН ХМАО, случай имел место еще в августе 2019 года.

При осмотре летательного аппарата выяснилось, что к корпусу был прикреплен сверток из полиэтиленового пакета. Внутри оказались три телефона и шесть сим-карт различных операторов сотовой связи.

В тот же момент бойцы спецназа УФСИН на прилегающей территории задержали 42-летнего жителя Барсово Сургутского района. Он дистанционно управлял беспилотным летательным аппаратом и пытался организовать доставку запрещенных предметов на территорию исправительной колонии.

В отношении нарушителя за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, составлен протокол об административном правонарушении.

Нарушителю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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