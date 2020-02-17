17 Февр. 2020 2020-02-17T07:26:44+03:00

Неудачно приземлился: в Сургутском районе оштрафовали мужчину с квадрокоптером над колонией Фото: pixabay.com

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Сотрудники исправительной колонии №11 при помощи электромагнитного ружья над территорией учреждения перехватили квадрокоптер. По данным УФСИН ХМАО, случай имел место еще в августе 2019 года.

При осмотре летательного аппарата выяснилось, что к корпусу был прикреплен сверток из полиэтиленового пакета. Внутри оказались три телефона и шесть сим-карт различных операторов сотовой связи.

В тот же момент бойцы спецназа УФСИН на прилегающей территории задержали 42-летнего жителя Барсово Сургутского района. Он дистанционно управлял беспилотным летательным аппаратом и пытался организовать доставку запрещенных предметов на территорию исправительной колонии.

В отношении нарушителя за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, составлен протокол об административном правонарушении.

Нарушителю назначили административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU