Общественная комиссия обсудила формирование комфортной среды в Сургутском районе

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:13:53+03:00

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Основным вопросом повестки общественной комиссии стало обсуждение текущего состояния реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Сургутского района в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. По данным думы ХМАО, в этом году предстоит выполнить значительный объем работ по благоустройству территорий поселений.

Известно, что обустроят территорию Солнечного парка и места общего пользования по улице Зои Космодемьянской в сельском поселении Солнечный. На эти работы будет израсходовано около восьми миллионов рублей из бюджета Сургутского района.

Помимо этого новая многофункциональная спортплощадка будет приобретена и установлена в городском поселении Барсово на улице Обская. Затраты составят пять миллионов рублей из бюджета района. В 2020 году еще и обустроят территории экстрим-парка.

- Члены комиссии обсудили включение в проекты по благоустройству общественных территорий, запланированных к реализации в 2020 году, размещение арт-объектов и формирование арт-пространств «90 точек притяжения Югры», посвящённых 90-летию автономного округа, - рассказал парламентарий Югры Сергей Елишев.

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ИСТОЧНИК KP.RU