17 Февр. 2020 2020-02-17T07:01:03+03:00

По факту нападения на журналиста возбудили уголовное дело в Нижневартовске Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Нижневартовска следкома Югры по факту применения насилия в отношении журналиста возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

По данным следствия, 14 февраля 2020 года на втором этаже бизнес-центра «Огни Сибири» в Нижневартовске при проведении съемок телевизионной программы, касающейся деятельности турагентства «Навигатор», сотрудник агентства применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала «Мегаполис». Он насильно отобрал у него отснятый материал, который находился в электронном виде на флэш-карте.

В данный момент по уголовному делу проводят комплекс следственных действий. Вскоре будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU