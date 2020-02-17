2020-02-17T07:01:03+03:00
Происшествия

По факту нападения на журналиста возбудили уголовное дело в Нижневартовске

Устанавливаются обстоятельства произошедшего
Руслан Савинов
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По факту нападения на журналиста возбудили уголовное дело в НижневартовскеПо факту нападения на журналиста возбудили уголовное дело в НижневартовскеФото: pixabay.com
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Следственный отдел Нижневартовска следкома Югры по факту применения насилия в отношении журналиста возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

По данным следствия, 14 февраля 2020 года на втором этаже бизнес-центра «Огни Сибири» в Нижневартовске при проведении съемок телевизионной программы, касающейся деятельности турагентства «Навигатор», сотрудник агентства применил насилие в отношении корреспондента телевизионного канала «Мегаполис». Он насильно отобрал у него отснятый материал, который находился в электронном виде на флэш-карте.

В данный момент по уголовному делу проводят комплекс следственных действий. Вскоре будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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