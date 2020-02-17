Погода в Югре 17 февраля: умеренный снег, изморозь и метель
В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 17 февраля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Ожидается умеренный снег, изморозь и метель. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15 градусов, днем -4, -9 градусов.
В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики не обещают осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.
В Сургуте станет пасмурно и не ожидается осадков. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздух днем составит -6, -10 градусов.
Дату 17 февраля на Руси называли Никола Студеный. Заметим, что на Николу принято было наблюдать за деревьями. Если длинные ветки ели сгибаются к земле, то это к метели. А если лиственный лес чернеет, то можно ждать оттепели.
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ИСТОЧНИК KP.RU