2020-02-14T09:54:17+03:00
Общество

Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»

У югорчанина сломался автомобиль
Руслан Савинов
Поделиться:
Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Поисковая группа спасателей выезжала на 45 километр автозимника «Ханты-Мансийск – Согом» по тревожному сообщению. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что у 37-летнего мужчины на зимнике сломался автомобиль. Ему требовалась эвакуация. На месте вызова спасатели обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии. Они напоили пострадавшего горячим чаем и эвакуировали в Ханты-Мансийск.

Эксперты напомнили югорчанам, что при выезде на зимник расход топлива в сложных дорожных условиях возрастает многократно. Поэтому необходимо запастись полным баком и иметь дополнительную канистру с горючим на случай непредвиденной ситуации.

Спасатели также рекомендуют пополнить баланс и зарядить сотовый телефон. Кроме того, в машине обязательно должна быть лопата и буксировочный трос.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хантымансийца задержали с восемью граммами запрещенных веществ
Стартовал отборочный этап четырех конкурсов «Духа огня»
Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»
В Ханты-Мансийске проверили ход застройки микрорайона «Восточный»
Два похищенных сотовых телефона в Югре – два уголовных дела
Губернатор ХМАО внесла предложения по изменению оплаты за ТКО
В ХМАО нашли один из самых дорогих вариантов отдыха в санатории
На пешеходном переходе в Сургуте «Тойота» сбила девочку
Комплекс по металлообработке в Сургутском районе достроят к 2022 году
Ханты-Мансийск примет соревнования по танцевальному спорту
Уроженец Вологодской области совершил два убийства в ХМАО и ЯНАО
Погода в Югре 14 февраля: незначительное похолодание
В Югре впервые оштрафовали сургутянина за беспилотник над колонией
Школы Советского района закроют на карантин
В Ханты-Мансийске пройдет мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
Из Сургута выдворили 13 мигрантов
Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского