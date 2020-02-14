Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:54:17+03:00

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Поисковая группа спасателей выезжала на 45 километр автозимника «Ханты-Мансийск – Согом» по тревожному сообщению. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что у 37-летнего мужчины на зимнике сломался автомобиль. Ему требовалась эвакуация. На месте вызова спасатели обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии. Они напоили пострадавшего горячим чаем и эвакуировали в Ханты-Мансийск.

Эксперты напомнили югорчанам, что при выезде на зимник расход топлива в сложных дорожных условиях возрастает многократно. Поэтому необходимо запастись полным баком и иметь дополнительную канистру с горючим на случай непредвиденной ситуации.

Спасатели также рекомендуют пополнить баланс и зарядить сотовый телефон. Кроме того, в машине обязательно должна быть лопата и буксировочный трос.

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ИСТОЧНИК KP.RU