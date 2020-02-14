Спасатели эвакуировали мужчину с автозимника «Ханты-Мансийск – Согом»
Поисковая группа спасателей выезжала на 45 километр автозимника «Ханты-Мансийск – Согом» по тревожному сообщению. Подробности сообщила пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».
Известно, что у 37-летнего мужчины на зимнике сломался автомобиль. Ему требовалась эвакуация. На месте вызова спасатели обнаружили мужчину в удовлетворительном состоянии. Они напоили пострадавшего горячим чаем и эвакуировали в Ханты-Мансийск.
Эксперты напомнили югорчанам, что при выезде на зимник расход топлива в сложных дорожных условиях возрастает многократно. Поэтому необходимо запастись полным баком и иметь дополнительную канистру с горючим на случай непредвиденной ситуации.
Спасатели также рекомендуют пополнить баланс и зарядить сотовый телефон. Кроме того, в машине обязательно должна быть лопата и буксировочный трос.
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ИСТОЧНИК KP.RU