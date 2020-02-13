2020-02-13T15:56:16+03:00
Общество

Школы Советского района закроют на карантин

Учащиеся посидят дома до 24 февраля
Руслан Савинов
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Школы Советского района закроют на карантин. Фото администрации района.Школы Советского района закроют на карантин. Фото администрации района.
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Школы Советского района закрываются на карантин. По информации администрации муниципалитета, об этом стало известно сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Это решение приняли в связи со стойкой тенденцией роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в поселениях Советского района на протяжении последних трех недель.

Образовательный процесс приостановлен c 14 по 24 февраля включительно во всех школах Советского района, чтобы не допустить распространения инфекций.

Кроме того, отменены занятия и кружки в учреждения дополнительного образования детей, культуры и спорта. Также запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий. Исключением являются только соревнования югорского уровня, которые разрешено проводить только с особыми мерами безопасности.

Напомним, что наиболее действенными средствами профилактики распространения ОРВИ и гриппа является мытье рук и правильное применение медицинских масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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