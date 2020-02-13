Школы Советского района закроют на карантин

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:56:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Школы Советского района закрываются на карантин. По информации администрации муниципалитета, об этом стало известно сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Это решение приняли в связи со стойкой тенденцией роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в поселениях Советского района на протяжении последних трех недель.

Образовательный процесс приостановлен c 14 по 24 февраля включительно во всех школах Советского района, чтобы не допустить распространения инфекций.

Кроме того, отменены занятия и кружки в учреждения дополнительного образования детей, культуры и спорта. Также запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий. Исключением являются только соревнования югорского уровня, которые разрешено проводить только с особыми мерами безопасности.

Напомним, что наиболее действенными средствами профилактики распространения ОРВИ и гриппа является мытье рук и правильное применение медицинских масок.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU