2020-02-13T14:45:00+03:00
Происшествия

Вместо оформления кредита югорчанка потеряла все сбережения

Аферисты не дремлют
Руслан Савинов
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Вместо оформления кредита югорчанка потеряла все сбереженияВместо оформления кредита югорчанка потеряла все сбереженияФото: pixabay.com
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В Югре за минувшие сутки, 12 февраля, произошло 11 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД ХМАО, югорчане лишились более 680 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались женщины среднего и пожилого возраста. Им предлагали защитить банковский счет, оформить кредит, получить компенсацию за приобретенный контрафакт.

Так, 33-летней жительнице Кондинского района позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сказал, что женщине одобрили кредит. После этого он убедил потерпевшую перевести более 49 тысяч рублей якобы в счет оплаты страховки и комиссии за оформление кредита.

Тем временем в полицию Нижневартовска обратился 31-летний таксист. Его ввели в заблуждение телефонные мошенники и украли более 2500 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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