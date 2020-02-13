13 Февр. 2020 2020-02-13T14:25:09+03:00

«Выборы на ладони» состоятся в Югре. Фото логотипа конкурса

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В феврале в ХМАО проходит просветительская акция «Выборы на ладони». По словам организаторов, она предназначена для избирателей, в том числе молодых и будущих.

Вопросы акции разместят на официальном сайте избиркома Югры в разделе «Правовая культура», подразделе «Конкурсы» - День молодого избирателя 2020 и будут доступны для участников с 12:00 17 февраля до 12:00 24 февраля.

Конкурсная комиссия подведет итоги акции не позднее 1 апреля и определяет двадцать победителей в каждой возрастной категории.

Прочим участникам, представившим верные ответы на более чем 70 процентов вопросов просветительской акции, направят сертификаты участника для личного портфолио.

Награждение победителей «Выборы на ладони» пройдет в избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU