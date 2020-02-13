Общественники Югры: «В аптеках Мегиона достаточно масок и противовирусных препаратов»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:05:23+03:00

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Общественники провели проверку аптек Мегиона на наличие и стоимость противовирусных препаратов, а также медицинских масок. Результаты сообщила пресс-служба администрации города.

Представители молодежного ОНФ ХМАО побывали в семи аптеках города. Во всех пунктах было достаточное количество противовирусных препаратов по среднероссийским ценам. В момент проверки медицинские маски закончились в двух аптеках, но фармацевты ожидали их поставку в этот же день.

- Все препараты, которые пользуются наибольшей популярностью у горожан и доступны по цене, были в проверенных мной аптечных пунктах. Цены на медицинские маски, в основном, тоже стандартные – 7-8 рублей за штуку. Только в одной стоимость доходила до 15 рублей, - рассказал председатель молодежного совета при главе Мегиона Дмитрий Цыбенко.

Напомним, что мониторинг цен продолжается в югорских городах: все полученные данные передаются в антимонопольную службу. Активисты проверили уже десятки аптек в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягани и теперь в Мегионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU