За ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафовать

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:51:31+03:00

УК имеют срок в семь дней на уборку выпавшего снега

Изменить размер текста: A A

Сургутяне, которые не довольны качеством уборки снега во дворах, всегда могут пожаловаться в контрольное управление. Об этом сообщили представители администрации города.

Подать жалобы можно двумя способами. Первый - направить заявление по электронной почте. Второй способ - обратиться в ведомство лично по адресу: улица Восход, 4, кабинет 401.

В заявлении гражданину необходимо указать дату, точное место выявленного нарушения, а также контактные данные. Кроме того, жалобу необходимо подтвердить фотографией.

Пресс-служба администрации Сургута напомнила, что на вывоз снега из придворовых территорий у управляющих компаний имеется неделя с момента начала складирования .

Сообщается, что за ложные жалобы от жителей предусмотрена административная ответственность. Если гражданин сообщит о несуществующей куче снега, а проверка не обнаружит ее по факту, то автор обращения рискует получить штраф до полутора тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU