2020-02-13T13:51:31+03:00
Общество

За ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафовать

УК имеют срок в семь дней на уборку выпавшего снега
Руслан Савинов
Поделиться:
За ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафоватьЗа ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафоватьФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сургутяне, которые не довольны качеством уборки снега во дворах, всегда могут пожаловаться в контрольное управление. Об этом сообщили представители администрации города.

Подать жалобы можно двумя способами. Первый - направить заявление по электронной почте. Второй способ - обратиться в ведомство лично по адресу: улица Восход, 4, кабинет 401.

В заявлении гражданину необходимо указать дату, точное место выявленного нарушения, а также контактные данные. Кроме того, жалобу необходимо подтвердить фотографией.

Пресс-служба администрации Сургута напомнила, что на вывоз снега из придворовых территорий у управляющих компаний имеется неделя с момента начала складирования .

Сообщается, что за ложные жалобы от жителей предусмотрена административная ответственность. Если гражданин сообщит о несуществующей куче снега, а проверка не обнаружит ее по факту, то автор обращения рискует получить штраф до полутора тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школы Советского района закроют на карантин
В Ханты-Мансийске пройдет мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана
Из Сургута выдворили 13 мигрантов
Малый театр Когалыма покажет пьесы Островского
Вместо оформления кредита югорчанка потеряла все сбережения
В Когалыме открыли класс безопасности
«Выборы на ладони» состоятся в Югре
Общественники Югры: «В аптеках Мегиона достаточно масок и противовирусных препаратов»
За ложные сообщения о неубранном снеге жителей Сургута начнут штрафовать
По горячим следам в Мегионе раскрыли квартирную кражу
Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районе
В Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясо
Мэр Сургута встретился с жителями микрорайонов
В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6
Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в Нижневартовске
Горячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в Сургуте
Банду наркоторговцев в Сургуте осудят за пять килограмм наркотиков
Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами
Садоводам и дачникам Югры подготовят льготы
Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духи
Власти Сургута организовали серию встреч для молодежи
«Нива Шевроле» не уступила дорогу и влетела в «Дэу» в Пыть-Яхе
Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублей
Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»