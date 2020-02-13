По горячим следам в Мегионе раскрыли квартирную кражу

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:28:25+03:00

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В полицию Мегиона обратился 29-летний житель с заявлением о краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО, у него украли 114 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что продал автомобиль. Все вырученные наличные он хранил в шкафу в съемной квартире. Накануне кражи он отмечал сделку со знакомым в квартире давнего друга, там он и остался ночевать.

Дома он увидел, что в его отсутствие кто-то был в квартире: вещи разбросаны, часть денег пропала. Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался друг потерпевшего, 26-летний узбекистанец, у которого он ночевал.

Следствие установило, что подозреваемый заранее спланировал кражу. Он специально пригласил потерпевшего в гости. Ночью он из кармана куртки взял ключ и попал в квартиру.

Злоумышленник прогадал, его алиби разрушила включенная система навигации в собственном телефоне. Около 21 тысячи рублей он уже потратил на ставки, а 93 тысячи рублей возвратил потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить до шести лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU