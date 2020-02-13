2020-02-13T12:58:38+03:00
Общество

В Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясо

Продукцию убрали из продажи
Руслан Савинов
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В Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясоВ Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясоФото: pixabay.com
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В городах Лангепас и Покачи специалисты проверили десятки организаций и учреждений, занимающихся продажей мясной и молочной продукции. Как отметили в Роспотребнадзоре Ханты-Мансийского автономного округа, в ходе 22 проверок было выявлено 55 нарушений санитарного законодательства.

Среди нарушений: истекший срок годности продукции, нарушение температурного режима, отсутствие маркировки, несоблюдение правил товарного соседства, гигиены и прочее.

Среди 159 проб мясопродуктов в 25 случаях были нарушения санитарно-паразитологических показателей.

Эксперты изъяли из оборота 41 партию мясопродуктов общей массой 144 килограмма. За выявленные нарушения было наложено 49 штрафов на общую сумму 706 тысяч рублей.

Проверяющие Роспотребнадзора Югры продолжат вести мониторинг качества продукции в городах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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