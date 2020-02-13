Мэр Сургута встретился с жителями микрорайонов

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:29:35+03:00

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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов встретился с жителями микрорайонов 5-5 «А», 6 и 11 «Б». Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Обсудили много важных тем, но львиную долю времени посвятили киоскам. Они стоят на гостевых парковках, машины из-за этого приходится оставлять на пешеходных зонах, - написал Шувалов

Он отметил, что эта проблема касается не одного конкретного микрорайона, а всего города. Сообщается, что ларьки возникают стихийно, незаконно, а санитарные нормы в них не соблюдают.

- Мы боремся с такими киосками давно и планомерно. К сожалению, это не быстрый процесс, но результат есть. Через два месяца стихийные ларьки полностью исчезнут с улицы Энергетиков. На проспекте Ленина уже убрали рекламу, скоро возьмёмся за киоски - к началу реконструкции их там уже не будет, - пояснил мэр Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU