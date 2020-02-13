2020-02-13T12:16:30+03:00
Общество

В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6

В здании предусмотрен ряд конструктивных особенностей
Руслан Савинов
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В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6
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В Мегионе торжественно откроют 14 февраля новую школу, построенную на месте последней деревянной школы в Югре. Как отметили в администрации города, новое здание отвечает всем современным требованиям.

Правительство ХМАО также выделило дополнительные средства на приобретение школьного автобуса. Транспорт уже осуществляет перевозку детей внутри микрорайона.

- Для учащихся начальных классов созданы все условия для комфортной, безопасной, доступной и познавательной учебы. Светлые, уютные кабинеты, большой актовый зал, спортивный зал, кухня, столовая, бассейн в равной степени доступны для учащихся всех групп здоровья, поскольку проектом предусмотрена безбарьерная среда, - сообщили представители администрации города.

Сообщается, что застройщик, кроме классов, предусмотрел лингафонные кабинеты, лаборатории, фотогалереи, игровые и шахматный класс.

Для занятий спортом ребятам построили большой зал и бассейн на четыре дорожки. Добавим, что отличительной особенностью школы является наличие безбарьерной среды для маломобильных детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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