2020-02-13T11:47:15+03:00
Общество

Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в Нижневартовске

Затянувшийся конфликт с укомплектацией машинами принял новые обороты
Руслан Савинов
Поделиться:
Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в НижневартовскеПравоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в НижневартовскеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Общественники Югры обратились в прокуратуру проверить исполнение контракта на машины скорой помощи в Нижневартовске. Как отметили в ОНФ ХМАО, ранее уволенные водители жаловались, что им не платили зарплату и намеревались устроить забастовку.

Напомним, что в декабре 2019 водители скорой медицинской помощи в Нижневартовске объявили о забастовке из-за долгов по заработной плате. Известно, что из 18 автомобилей, обслуживающих больницу, лишь шесть принадлежат самому учреждению. Дополнительные услуги перевозки скорой оказывают подрядные организации.

Сообщается, что после переговоров компания смогла выплатить водителям долги по зарплатам. Но позже выяснилось, что был вновь проведен тендер на оказание услуг скорой помощи.

Другой подрядчик пообещал, что к 15 января будет направлено 12 машин. Однако условия контракта до сих пор так и не были выполнены. Чтобы решить проблему, департамент здравоохранения Югры отправил в Нижневартовск 21 машину. Поэтому активисты ОНФ попросили провести проверку.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По горячим следам в Мегионе раскрыли квартирную кражу
Строительство полигона ТКО начнется в Нижневартовском районе
В Лангепасе и городе Покачи нашли некачественное мясо
Мэр Сургута встретился с жителями микрорайонов
В день всех влюбленных в Мегионе откроют новый корпус школы №6
Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в Нижневартовске
Горячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в Сургуте
Банду наркоторговцев в Сургуте осудят за пять килограмм наркотиков
Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами
Садоводам и дачникам Югры подготовят льготы
Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духи
Власти Сургута организовали серию встреч для молодежи
«Нива Шевроле» не уступила дорогу и влетела в «Дэу» в Пыть-Яхе
Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублей
Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»