Правоохранителей попросили проверить работу пункта скорой помощи в Нижневартовске

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:47:15+03:00

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Общественники Югры обратились в прокуратуру проверить исполнение контракта на машины скорой помощи в Нижневартовске. Как отметили в ОНФ ХМАО, ранее уволенные водители жаловались, что им не платили зарплату и намеревались устроить забастовку.

Напомним, что в декабре 2019 водители скорой медицинской помощи в Нижневартовске объявили о забастовке из-за долгов по заработной плате. Известно, что из 18 автомобилей, обслуживающих больницу, лишь шесть принадлежат самому учреждению. Дополнительные услуги перевозки скорой оказывают подрядные организации.

Сообщается, что после переговоров компания смогла выплатить водителям долги по зарплатам. Но позже выяснилось, что был вновь проведен тендер на оказание услуг скорой помощи.

Другой подрядчик пообещал, что к 15 января будет направлено 12 машин. Однако условия контракта до сих пор так и не были выполнены. Чтобы решить проблему, департамент здравоохранения Югры отправил в Нижневартовск 21 машину. Поэтому активисты ОНФ попросили провести проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU