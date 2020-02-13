2020-02-13T11:23:59+03:00
Общество

Горячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в Сургуте

По телефону можно также узнать о противовирусных препаратах
Руслан Савинов
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Горячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в СургутеГорячая линия о наличии в аптеках медицинских масок заработала в СургутеФото: pixabay.com
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Сургутяне теперь могут узнавать о наличии в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов по отдельному телефону. Как отметили в администрации города, на базе центра лекарственного мониторинга организована особая горячая линия для удобства горожан.

- Решение об этом было принято на последнем совещании заместителя главы города Анны Томазовой с руководителями аптечных сетей. Они согласились ежедневно информировать центр лекарственного мониторинга как о наличии, так и о стоимости противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, - сообщили представители администрации Сургута

Отметим, что специалисты центра готовы проконсультировать по телефонам: 355-452, 355-484, 355-461.

Также напомним, что школы Сургута закрыты на карантин из-за превышения эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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