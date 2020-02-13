13 Февр. 2020 2020-02-13T11:06:15+03:00

Банду наркоторговцев в Сургуте осудят за пять килограмм наркотиков Фото: pixabay.com

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Прокурор Сургута утвердил обвинение в отношении двух жителей Пыть-Яха и Нефтеюганска по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупном размере». Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным следствия, обвиняемые в январе 2020 года для нелегального заработка приехали в Сургут и получили через тайник более пяти килограмм наркотиков от главаря их банды. В дальнейшем они собирались сбыть товар через тайники-закладки. Личность главаря пока не установлена.

Но преступники не успели сбыть «синтетику»: полицейские изъяли запрещенные вещества.

Обвиняемых заключили под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчинам грозит наказание в виде двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU