2020-02-13T10:46:03+03:00
Здоровье

Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами

Обсудили как успехи, так и проблемы
Руслан Савинов
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Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами. Фото депздрава ХМАО.Медики Нягани отчитались о своей работе перед горожанами. Фото депздрава ХМАО.
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Жители Нягани и представители общественных организаций города встретились с главными врачами учреждений здравоохранения. О результатах встречи сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Кроме хороших вестей, главврачи говорили и о трудностях и проблемах. Речь зашла о дефиците медицинских кадров, проблемах оказания некоторых видов медуслуг, причинах роста заболеваний кровообращения и онкологии.

Главный врач няганской окружной больницы Сергей Догадин подробно ответил на вопросы о работе женской консультации:

- В задачу приемного покоя не входит ведение амбулаторного приема. Его задача - оказание экстренной и неотложной помощи. Это угрожающие жизни состояния, когда помощь не может быть отложена ни на секунду, а также помощь вечером и ночью, когда не работают поликлиники, - поделился Сергей Догадин

Также врачи уверили горожан, что в Нягани приняты все возможные меры профилактики по нашумевшему в СМИ коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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