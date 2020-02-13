Садоводам и дачникам Югры подготовят льготы

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:28:06+03:00

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Региональный закон «О государственной политике в сфере развития садоводства и огородничества в Ханты-Мансийском автономном округе» рассмотрят парламентарии региона. Об этом сообщила пресс-служба думы Югры.

Парламентарии намерены установить справедливый порядок распоряжения имуществом общего пользования, которое находится в границах садово-огороднических товариществ региона.

- Сейчас дачники платят, в том числе, и за общее имущество. Это и дороги, и различные коммуникации, находящиеся в границах территории садово-огороднических хозяйств. После принятия нового закона все эти расходы возьмет на себя бюджет. Это позволит снять финансовую нагрузку с участников некоммерческих товариществ и сократить их расходы на эксплуатацию автодорог, сетей связи, электричества, газо - и водоснабжения, – рассказал депутат ХМАО Сергей Великий.

Законопроект рассмотрят 27 февраля на первом в 2020 году заседании окружного парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU