2020-02-13T10:16:31+03:00
Происшествия

Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духи

Виновным грозит до двух лет лишения свободы
Руслан Савинов
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Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духиИз двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духиФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов парфюмерии о случившейся краже. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

Стражи порядка установили, что в торговом зале магазина на улице Югорский тракт женщина извлекла из упаковок духи популярной марки и спрятала их. Товар она «забыла» оплатить и ушла. Сумма причиненного ущерба составила около 18 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась неработающая 31-летняя сургутянка. Злоумышленница объяснила, что парфюмерию похитила для личного пользования. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за хищение.

Отметим, что похожее преступление произошло в той же торговой сети в магазине на проспекте Комсомольский. Там 30-летний мужчина похитил парфюмерию на сумму около 10 тысяч рублей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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В Сургуте совершено две кражи из сетевого парфюмерного магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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