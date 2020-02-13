Из двух парфюмерных магазинов Сургута украли дорогостоящие духи

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:16:31+03:00

Виновным грозит до двух лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов парфюмерии о случившейся краже. Подробности стали известны от пресс-службы УМВД ХМАО.

Стражи порядка установили, что в торговом зале магазина на улице Югорский тракт женщина извлекла из упаковок духи популярной марки и спрятала их. Товар она «забыла» оплатить и ушла. Сумма причиненного ущерба составила около 18 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась неработающая 31-летняя сургутянка. Злоумышленница объяснила, что парфюмерию похитила для личного пользования. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за хищение.

Отметим, что похожее преступление произошло в той же торговой сети в магазине на проспекте Комсомольский. Там 30-летний мужчина похитил парфюмерию на сумму около 10 тысяч рублей. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/760510" frameborder="0"></iframe> В Сургуте совершено две кражи из сетевого парфюмерного магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU