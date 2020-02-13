2020-02-13T09:54:22+03:00
Общество

Власти Сургута организовали серию встреч для молодежи

Мероприятия пройдут в формате без галстуков
Руслан Савинов
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Власти Сургута организовали серию встреч для молодежиВласти Сургута организовали серию встреч для молодежи
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В Сургуте запустят новый проект «ВСЕ СВОИ». Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Молодежный ресурсный центр», в рамках проекта пройдут встречи без галстуков с видными деятелями города.

- На них вы сможете напрямую узнать все самое важное и полезное и задать интересующие вас вопросы. P.S. мы здесь все свои, помните это, - сообщили организаторы встреч.

Известно, что гостем первой встречи стал начальник отдела молодежной политики администрации города Сургута Евгений Геннадьевич Лаптев. С ним участники встречи поговорят о возможностях для молодежи и молодежных объединений. Предстоит свободное дискуссионное общение в неформальной обстановке.

Организаторы приглашают на мероприятие 19 февраля в 18:00 в центр «Цвет» молодежь, молодежные объединения предприятий и молодежные некоммерческие организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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