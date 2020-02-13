13 Февр. 2020 2020-02-13T09:46:51+03:00

«Нива Шевроле» не уступила дорогу и влетела в «Дэу» в Пыть-Яхе Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе накануне, 12 февраля, пять человек получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.

Так, в 8:55 в Пыть-Яхе 62-летний мужчина за рулем «Нива Шевроле», по предварительным данным, при выезде с улицы Транспортная на улицу Федорова не уступил дорогу. Это привело к столкновению с автомобилем «Дэу Нексия».

В результате аварии «Дэу» и два его пассажира, женщина и мальчик, получили травмы.

Также сообщатся, в Югре сотрудники ГИБДД задержали три водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 20 водителей привлечены к ответственности.

Автоинспекторы рекомендует выбирать скорость, учитывая погоду и условия дороги, чтобы в экстренной ситуации совершить маневр.

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ИСТОЧНИК KP.RU