2020-02-13T09:13:58+03:00
Происшествия

Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублей

Порча и сглаз напугали женщину
Руслан Савинов
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Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублейЖительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублейФото: pixabay.com
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В дежурную полиции Нефтеюганского района обратилась 61-летняя жительница Пойковского. По данным УМВД ХМАО, она заявила, что неизвестные обманом похитили у нее деньги.

Выяснилось, в конце января 2020 года на одном из кабельных каналов потерпевшая увидела рекламу услуг экстрасенса. Чтобы помочь родственникам в лечении, она позвонила по указанному номеру.

Лжецелители запугали женщину порчей. Для снятия всех недугов понадобилось несколько сеансов.

Женщина постепенно переводила мошенникам деньги, которые одалживала у односельчан. Также она оформила кредит на 250 тысяч рублей.

В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное статье «Мошенничество в особо крупном размере». Виновникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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