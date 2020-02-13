Жительница Пойковского отдала аферистам- ясновидящим два миллиона рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:13:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную полиции Нефтеюганского района обратилась 61-летняя жительница Пойковского. По данным УМВД ХМАО, она заявила, что неизвестные обманом похитили у нее деньги.

Выяснилось, в конце января 2020 года на одном из кабельных каналов потерпевшая увидела рекламу услуг экстрасенса. Чтобы помочь родственникам в лечении, она позвонила по указанному номеру.

Лжецелители запугали женщину порчей. Для снятия всех недугов понадобилось несколько сеансов.

Женщина постепенно переводила мошенникам деньги, которые одалживала у односельчан. Также она оформила кредит на 250 тысяч рублей.

В общей сложности югорчанка перевела на счета злоумышленников более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное статье «Мошенничество в особо крупном размере». Виновникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU