Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»
Музей «Торум Маа» приглашает принять участие в окружном конкурсе творчества «Легенды Торум Маа». Как сообщили представители музея, мероприятие будет интересно всем увлеченным изобразительным творчеством и любителям мастерить.
Каждый желающий в возрасте от 6 до 25 лет может представить собственное видение этнической культуры народов ханты и манси, выразить свое вдохновение в творческих работах. Предусмотрены несколько номинаций: «Золотые перышки» - стихи или проза, «Легенды о лесном народе» - живопись и графика, «Остров ремесел» и «ЭтноФото».
Лучшие работы войдут в фонды музея, их будут выставлять в экспозициях музея. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.
Заявки на участие в конкурсе ждут на электронную почту. Документы принимают до 30 апреля.
Более подробная информация на официальном сайте музея.
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ИСТОЧНИК KP.RU