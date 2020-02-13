2020-02-13T08:46:10+03:00
Происшествия

Ранее судимый сладкоежка из Лангепаса украл конфеты

Он похитил 18 коробок шоколада
Руслан Савинов
Поделиться:
Ранее судимый сладкоежка из Лангепаса украл конфетыРанее судимый сладкоежка из Лангепаса украл конфетыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 12 февраля, произошло 66 преступлений. По данным УМВД ХМАО, из них раскрыто 49: факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, два мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, в Лангепасе ранее судимый 48-летний подозреваемый из торгового зала одного из магазинов на улице Солнечная похитил 18 коробок шоколадных конфет. Сумма ущерба составила более 2500 рублей. Проводится проверка.

Тем временем следователи Нижневартовска в ходе расследования уголовного дела нашли 21-летнего местного жителя, который из квартиры дома на улице Семена Билецкого открыто похитил сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде. Сотовый телефон изъят.

Кроме того, 51-летняя жительница Нягани осуществила фиктивную регистрацию по адресу своего проживания двух мигрантов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Югры смогут проявить свои творческие навыки в «Легендах Торум Маа»
Ранее судимый сладкоежка из Лангепаса украл конфеты
Глава Мегиона запустил флэшмоб в Инстаграме к юбилею города
Губернатор ХМАО пригласила министра спорта России посетить Югру
В Ханты-Мансийске установят датчики «Умного города»
Югорчанам рассказали, как выбрать безопасные продукты к масленице
Погода в Югре 13 февраля: осадков не ожидается
Ветеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районе
Вартовчане выберут территории для благоустройства
Карантин в школах Сургута продлили до 15 февраля
На остановках транспорта в Нижневартовске установят новые электронные табло
«Перерыв на кино» состоится в Нижневартовске
Псевдоглава ГИБДД обманул юриста медицинского учреждения
Волонтеров Югры призвали поделиться своими успехами
Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках
Эксперимент по раздельному сбору коммунальных отходов начнут в Югорске
НКО Сургутского района получат грант на работу с безнадзорными животными
В 2020 году в ХМАО угнали 25 автомобилей
Предприниматель незаконно заработал более 65 миллионов рублей в Нижневартовском районе
Нефтеюганцы дружно скажут: «Наши сани едут сами»
Когалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафов