Ранее судимый сладкоежка из Лангепаса украл конфеты

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:46:10+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 12 февраля, произошло 66 преступлений. По данным УМВД ХМАО, из них раскрыто 49: факт причинения тяжких телесных повреждений, грабеж, два мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и пять краж.

Так, в Лангепасе ранее судимый 48-летний подозреваемый из торгового зала одного из магазинов на улице Солнечная похитил 18 коробок шоколадных конфет. Сумма ущерба составила более 2500 рублей. Проводится проверка.

Тем временем следователи Нижневартовска в ходе расследования уголовного дела нашли 21-летнего местного жителя, который из квартиры дома на улице Семена Билецкого открыто похитил сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде. Сотовый телефон изъят.

Кроме того, 51-летняя жительница Нягани осуществила фиктивную регистрацию по адресу своего проживания двух мигрантов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU