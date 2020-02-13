2020-02-13T08:04:36+03:00
Общество

Глава Мегиона запустил флэшмоб в Инстаграме к юбилею города

Горожане публикуют фото под хэштегом #Мегион40Лет
Руслан Савинов
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Глава Мегиона запустил флэшмоб в Инстаграме к юбилею города. Фото администрации города.Глава Мегиона запустил флэшмоб в Инстаграме к юбилею города. Фото администрации города.
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Глава Мегиона Олег Дейнека в своем официальном аккаунте в Инстаграме начал фоторубрику #Мегион40Лет. По информации администрации города, в рубрике он делится с подписчиками старыми снимками городских улиц и зданий, жителей во время работы и отдыха.

Градоначальник предложил мегионцам присоединиться к рубрике. Мегионцы могут добавлять архивные или современные фотографии с любимыми видами города под хэштегом #Мегион40Лет.

- Если у вас есть старые фотографии с Вами или кем-то из родственников на городских улицах, то можно повторить кадр на том же месте. Снимки с описанием присылайте также в директ главе Мегиона: deyneka_oleg_megion, - гласит описание флешмоба.

Напомним, что 23 июля 2020 года исполнится ровно сорок лет со дня присвоения Мегиону статуса города. К юбилейным праздникам у города даже появился праздничный логотип.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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