В Ханты-Мансийске установят датчики «Умного города»

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:51:07+03:00

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В Ханты-Мансийске планируют внедрить платформы по управлению городской инфраструктурой, развитию и поддержке туризма и оптимизации процедур управления городом. Об этом сообщила городская админстрация.

Известно, что «Умный город» это, прежде всего, современная управленческая система взаимодействия граждан с органами местного самоуправления.

- При помощи цифровых технологий мы можем не просто сделать жизнь людей более комфортной, создавая все условия, чтобы подключить их к развитию города, освободить от излишней бюрократии, - отметил градоначальник столицы ХМАО Максим Ряшин.

Напомним, в 2019 году Ханты-Мансийск вошел в перечень пилотных городов по реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

В городе уже внедрена система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Почти все котельные установки работают в автоматическом режиме. На все 100% специализированный транспорт коммунальной и дорожной инфраструктуры оборудованы системой «ГЛОНАСС». Кроме того, автоматизированы водоочистные сооружения, внедрена система дистанционного контроля качества питьевой воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU