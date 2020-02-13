Югорчанам рассказали, как выбрать безопасные продукты к масленице

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:45:22+03:00

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В 2020 году неделя масленицы начинается с 24 февраля. В Роспотребнадзоре ХМАО напомнили северянам, что традиционным масленичным угощением считаются блины. Для того, чтобы выбрать качественные и безопасные ингредиенты для их приготовления нужно придерживаться нескольких правил.

Отметим, что существует много вариантов приготовления блинов. Однако основными их ингредиентами все же остаются молоко или кефир, яйца, мука, соль, сахар. В качестве начинок к блинам используют самые разнообразные продукты: мед, сметана, сгущенка рыба, икра, зелень и грибы

Специалисты рекомендуют приобретать подобную продукцию в местах только организованной торговли: торговые предприятия, рынки и ярмарки. Во время покупки обратите внимание на целостность упаковки, отсутствие вмятин, надрывов и деформаций.

Не покупайте товар, не содержащий полной и легкочитаемой информации для потребителей о нем. Также обращайте внимание на соблюдение правил товарного соседства при хранении и реализации продукции: готовая продукция не должна хранится совместно с сырьем и полуфабрикатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU