12 Февр. 2020 2020-02-12T15:53:18+03:00

Ветеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районе Фото: pixabay.com

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В течение 2020 года 68 участников боевых действий и тружеников тыла будут освобождены от плату за ЖКУ в полном объеме. Как отметили в администрации района, с ветеранов также не будут брать взносы за капремонт и ТКО. Акция называется «Поколению Победителей».

– Также мы спишем все долги 68 ветеранам, которые у них были на 1 января 2020 года. Это порядка 300 тысяч рублей. Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки. Все понимают: нет каких-то официальных чужих ветеранов – есть наши, родные бабушки и дедушки, - поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Добавим, что район планирует реализовать масштабную программу празднования 75-летия Победы. Кроме массовых мероприятий и акций, таких как «Бессмертный полк» и фестиваль ветеранов «Серебряная карусель», состоится установка новых памятных знаков в Локосово, Тундрино, Песчаном и Лямино. Также отреставрируют 23 воинских захоронения и 14 надгробий. Для 19 ветеранов сделают ремонт в квартирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU