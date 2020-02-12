2020-02-12T15:53:18+03:00
Общество

Ветеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районе

Акцию назвали «Поколение Победителей»
Руслан Савинов
Поделиться:
Ветеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районеВетеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В течение 2020 года 68 участников боевых действий и тружеников тыла будут освобождены от плату за ЖКУ в полном объеме. Как отметили в администрации района, с ветеранов также не будут брать взносы за капремонт и ТКО. Акция называется «Поколению Победителей».

– Также мы спишем все долги 68 ветеранам, которые у них были на 1 января 2020 года. Это порядка 300 тысяч рублей. Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки. Все понимают: нет каких-то официальных чужих ветеранов – есть наши, родные бабушки и дедушки, - поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Добавим, что район планирует реализовать масштабную программу празднования 75-летия Победы. Кроме массовых мероприятий и акций, таких как «Бессмертный полк» и фестиваль ветеранов «Серебряная карусель», состоится установка новых памятных знаков в Локосово, Тундрино, Песчаном и Лямино. Также отреставрируют 23 воинских захоронения и 14 надгробий. Для 19 ветеранов сделают ремонт в квартирах.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветеранов войны освободили на год от уплаты ЖКУ в Сургутском районе
Вартовчане выберут территории для благоустройства
Карантин в школах Сургута продлили до 15 февраля
На остановках транспорта в Нижневартовске установят новые электронные табло
«Перерыв на кино» состоится в Нижневартовске
Псевдоглава ГИБДД обманул юриста медицинского учреждения
Волонтеров Югры призвали поделиться своими успехами
Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках
Эксперимент по раздельному сбору коммунальных отходов начнут в Югорске
НКО Сургутского района получат грант на работу с безнадзорными животными
В 2020 году в ХМАО угнали 25 автомобилей
Предприниматель незаконно заработал более 65 миллионов рублей в Нижневартовском районе
Нефтеюганцы дружно скажут: «Наши сани едут сами»
Когалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафов