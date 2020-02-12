Вартовчане выберут территории для благоустройства
В Нижневартовске жителям города предложили принять участие в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году. Как отметили в администрации города, принять участие могут все вартовчане.
Голосование проходит онлайн до 3 марта на портале открытого правительства региона «Открытый регион – Югра». Каждый житель может принять участие в рейтинговом голосовании только один раз.
Для участия в голосовании представлены следующие общественные пространства: аллея в квартале 2-П, благоустройство проспекта Победы (от ул. Мира до ул. Ленина), бульвары в квартале №18, 25 и 26, тротуары вокруг школы №8 и №21, а также у детского сада №14.
По всем возникающим вопросам жители города могут обратиться по телефонам: 24-23-68, 24-21-58.
Проекты, победившие в голосовании, благоустроят в первую очередь.
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ИСТОЧНИК KP.RU