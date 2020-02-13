2020-02-13T06:07:25+03:00
Общество

Погода в Югре 13 февраля: осадков не ожидается

Температура днем не опустится ниже -7 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 13 февраля: осадков не ожидаетсяПогода в Югре 13 февраля: осадков не ожидаетсяФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 13 февраля, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6, -11 градусов, днем -2, -7 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -7 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается отсутствие осадков. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и без осадков. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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