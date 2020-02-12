12 Февр. 2020 2020-02-12T14:59:00+03:00

На остановках транспорта в Нижневартовске установят новые электронные табло. Фото администрации города.

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В Нижневартовске продолжатся мероприятия по установке системы «Умный город». Как сообщили в пресс-службе администрации города, остановочные павильоны оснастят электронными табло.

Табло будут сигнализировать пассажирам о примерном прибытии того или иного автобуса на остановку. К настоящему моменту уже установлено 17 подобных цифровых помощников. Вскоре система заработает и на остановке на улице Чапаева и улице Интернациональная.

Сообщается, что кроме времени прибытия автобуса пассажиры смогут видеть также: объявления, точное время, дату и даже температуру воздуха на улице.

- Устройства работают на основе данных, получаемых через навигационную систему «ГЛОНАСС». Информация попадает на табло в режиме реального времени, - сообщил начальник управления дорожного хозяйства Нижневартовска Сергей Лях.

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ИСТОЧНИК KP.RU