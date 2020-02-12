«Перерыв на кино» состоится в Нижневартовске

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:45:37+03:00

Фильмы можно будет посмотреть, в том числе, в онлайн-режиме

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Ко дню защитника Отечества фонд «Мост поколений» проведет всероссийский некоммерческий показ тематических корометражек VI кинофестиваля молодежи «Перерыв на кино». Анонс мероприятия появился в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Молодежные клубы Нижневартовска».

Программа включает в себя картины о тех, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны. Показы состоятся с 17 февраля по 1 марта 2020 года в кинотеатрах, вузах, школах и на других площадках.

Чтобы присоединиться к всероссийской инициативе и организации некоммерческого показа для зрителей достаточно зарегистрироваться по ссылке. На указанный при регистрации адрес электронной почты будут высланы пресс-релиз, афиша и программа фильмов с описаниями и ссылками на скачивание.

Напомним, что в 2020 году в России празднуют 75-летие Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU