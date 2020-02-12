2020-02-12T14:36:29+03:00
Происшествия

Псевдоглава ГИБДД обманул юриста медицинского учреждения

Руслан Савинов
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Псевдоглава ГИБДД обманул юриста медицинского учрежденияПсевдоглава ГИБДД обманул юриста медицинского учрежденияФото: pixabay.com
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В дежурную часть полиции Сургута обратился 34-летний гражданин с заявлением, что стал жертвой мошенничества. Подробности сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Установлено, что неизвестный злоумышленник позвонил в одно из медучреждений города и представился руководителем ГИБДД. Мужчина сообщил, что хочет оказать благотворительную помощь. После этого врачи предложили ему переговорить с юрисконсультом учреждения.

Мошенник связался юристом и ввел его в заблуждение, вынудив перевести на различные абонентские номера более 70 тысяч рублей. Мошенник сказал, что деньги вернут, только необходимо сохранить все чеки переводов, так как сотрудники полиции в дальнейшем данные документы и квитанции сдают для бухгалтерской отчетности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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