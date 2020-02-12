Волонтеров Югры призвали поделиться своими успехами

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:25:34+03:00

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Добровольцев ХМАО просят рассказать о своих добрых делах. Подробности стали известны от представителей центра развития добровольчества Югры.

- В Югре на каждом шагу происходит что-то доброе, которое умеет вдохновлять, побуждать и удивлять. Мы не хотим, чтобы эти добрые поступки и события оставались без внимания. Хотим говорить, хотим делиться, хотим любоваться, - сообщили кураторы волонтерского движения.

Волонтерские объединения призывают рассказать о предстоящих событиях и акциях. Если кто-то просто знает доброго человека, который, например, вяжет шапочки бездомным котятами, то об этом должен узнать весь ХМАО и мир.

Чтобы поделиться информацией достаточно просто написать на почту. Добрые новости опубликуют в социальной сети «ВКонтакте» под хэштегом #доброnews@ludidobro .

Напомним, что ранее волонтеры Югры поделились планами работы на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU