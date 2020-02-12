2020-02-12T14:05:59+03:00
Общество

Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках

Поставка ожидается в ближайшие дни
Руслан Савинов
Поделиться:
Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках. Фото администрации города.Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

Общественная комиссия Когалыма провела мониторинг наличия индивидуальных медицинских масок в аптеках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- В пяти аптеках маски есть в свободной продаже, в девяти аптечных пунктах их поставка ожидается в ближайшие дни. Во всех остальных масок нет, - заявила председатель общественного совета Когалыма Алла Петряева. Под ее руководством группа проверяющих посетила все 22 аптеки города.

Эксперты пообщались с фармацевтами. От них общественники выяснили, что аптеки, в которых нет масок в продаже, не могут заказать их. Причина тому: отсутствие масок у поставщика в наличии. Специалисты уверены, образовавшийся дефицит является следствием небывалого ажиотажа на маски в других регионах России.

Вопрос наличия масок теперь на контроле служб Когалыма.

Напомним, что ранее ситуацию с масками и противовирусными препаратами взяли на особый контроль в Сургуте.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеров Югры призвали поделиться своими успехами
Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках
Эксперимент по раздельному сбору коммунальных отходов начнут в Югорске
НКО Сургутского района получат грант на работу с безнадзорными животными
В 2020 году в ХМАО угнали 25 автомобилей
Предприниматель незаконно заработал более 65 миллионов рублей в Нижневартовском районе
Нефтеюганцы дружно скажут: «Наши сани едут сами»
Когалымчанин чуть не остался без айфона за неуплату штрафов
Несколько рейсов прибудут в аэропорт Нижневартовска с опозданием
Пьяный мужчина напал на продавца в Сургуте и вырвал у нее клок волос
Праздник влюбленных сургутяне отметят под звуки органа
Трое лянторцев разозлились на терминал, в котором проиграли деньги, и похитили его
Пьяного лихача в Нягани отправили в исправительную колонию
Озера Нижневартовского района признали опасными для снегоходов
Портативная площадка для страйкбола появится в Югорске
Жительница Нягани прописала у себя пять мигрантов
В столкновении «Дэу Нексия» с «КАМАЗом» в Сургутском районе погибла женщина
Направление магистров-юристов в СурГУ под угрозой потери аккредитации
Хантымансийцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Спортивные туристы выйдут на лыжню в Ханты-Мансийске
Югорские девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку
Качество уборки внутри автобусов проверили в Сургуте
Погода в Югре 12 февраля: значительное потепление
Аварийный жилфонд Югорска ликвидируют в 2020 году
Массовое ДТП произошло на автодороге «Сургут-Нижневартовск»
Молодого вартовчанина задержали с крупной партией наркотиков
Уникальная технология помогла врачам спасти югорчанина с тяжелым пороком сердца
Власти Ханты-Мансийска помогут жителям домов, чьи дома пострадали от пожара