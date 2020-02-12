Общественники Когалыма проверили наличие медицинских масок в аптеках

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:05:59+03:00

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Общественная комиссия Когалыма провела мониторинг наличия индивидуальных медицинских масок в аптеках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- В пяти аптеках маски есть в свободной продаже, в девяти аптечных пунктах их поставка ожидается в ближайшие дни. Во всех остальных масок нет, - заявила председатель общественного совета Когалыма Алла Петряева. Под ее руководством группа проверяющих посетила все 22 аптеки города.

Эксперты пообщались с фармацевтами. От них общественники выяснили, что аптеки, в которых нет масок в продаже, не могут заказать их. Причина тому: отсутствие масок у поставщика в наличии. Специалисты уверены, образовавшийся дефицит является следствием небывалого ажиотажа на маски в других регионах России.

Вопрос наличия масок теперь на контроле служб Когалыма.

Напомним, что ранее ситуацию с масками и противовирусными препаратами взяли на особый контроль в Сургуте.

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ИСТОЧНИК KP.RU