Эксперимент по раздельному сбору коммунальных отходов начнут в Югорске

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:43:48+03:00

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В Югорске запланировали эксперимент по введению раздельного сбора отходов у многоквартирных и частных домов. Как сообщили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология», в данный в городе выбирают пилотные микрорайоны.

- Для чистоты эксперимента выбираются микрорайоны, где нет юридических лиц и, следовательно, коммунальные отходы образуются только из жилых домов, – прокомментировал глава Югорска Андрей Бородкин.

Югорск выбрали потому, что помимо контейнеров для двух видов отходов, в городе есть возможность сортировки вторсырья. Здесь работает единственный сотрудничающий с регоператором мусоросортировочный комплекс.

- Согласно утвержденной дорожной карте, сейчас совместно с оператором по транспортированию мы рассматриваем техническую сторону эксперимента. В эти микрорайоны будет ездить отдельная машина, чтобы подсчет был точным, и тогда к фактическому объему вывезенных и отсортированных отходов не будет вопросов, - прокомментировал руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев

Добавим, что эксперимент даст ответ на самый актуальный вопрос горожан: «Сколько по факту мусора они выбрасывают?» Начало тестов запланировано на апрель.

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ИСТОЧНИК KP.RU