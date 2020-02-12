12 Февр. 2020 2020-02-12T13:27:47+03:00

НКО Сургутского района получат грант на работу с безнадзорными животными Фото: pixabay.com

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Миллион рублей в виде гранта получат некоммерческие организации Сургутского района на решение проблемы безнадзорных и брошенных животных. Об этом стало известно от пресс-службы администрации муниципалитета.

Грант главы района смогут также получить НКО, чьи проекты помогают эффективному содержанию домашних животных в Югре.

- Например, в некоторых поселениях района отсутствуют ветеринарные службы. Но правила обязывают собственников чипировать и вакцинировать своих питомцев. Поэтому глава Сургутского района Андрей Трубецкой решил выделить грант тем НКО, что будут работать с братьями нашими меньшими, - сообщила замглавы Сургутского района Дина Кузьмина.

Кроме того, с 2020 года в проектах по благоустройству общественных мест обязательно должны быть так называемые дог-боксы и зоны выгула домашних животных.

- На эти цели заложили порядка 500 тысяч рублей, - заявила Дина Кузьмина.

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ИСТОЧНИК KP.RU