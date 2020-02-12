12 Февр. 2020 2020-02-12T13:01:12+03:00

В 2020 году в ХМАО угнали 25 автомобилей/ Фото ГИБДД ХМАО.

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Полиция Югры зарегистрировала 25 угонов автотранспорта в регионе в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Большая часть угонов произошла в Сургуте, Нижневартовске и Советском районе. Известно, что зачастую угоняют автомобили семейства «ВАЗ». Это происходит из-за низкой технической защищенности и простоты вскрытия подобных авто.

В основном угоняли транспорт с улиц и дворов – 20 случаев, ночью – 17. В 17 случаях преступники действовали в одиночку. В одном случае преступник был пьян.

Отметим, что халатное отношение собственников к своему имуществу и ненадлежащие условия хранения авто провоцируют злоумышленников. В 15 случаях преступления совершены при помощи ключей, которые водители оставили внутри.

ГИБДД ХМАО напомнило автолюбителям, что при угоне автомобиля нужно срочно обращаться в полицию: чем меньше времени, тем выше вероятность задержания горячим следам.

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ИСТОЧНИК KP.RU