12 Февр. 2020 2020-02-12T12:42:43+03:00

Предприниматель незаконно заработал более 65 миллионов рублей в Нижневартовском районе Фото: pixabay.com

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Прокурор Нижневартовского района утвердил обвинение в отношении местного жителя по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в особо крупном размере».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, злоумышленник с апреля 2018 года по май 2019 года предоставлял транспортные услуги по доставке углеводородов. Согласно закону «О лицензировании отдельных видов деятельности», наличие лицензии для оказания таких услуг является обязательным.

По версии следствия, в результате незаконной деятельности предприниматель получил доход в размере более 65 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Судьбу обвиняемого вскоре решит судебное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU